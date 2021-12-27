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Матвиенко заявила, что далеко проживающим от МФЦ людям будут доставлять ковид-сертификаты

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Регионы возьмут на себя обязательство доставлять письменный вариант ковид-сертификатов гражданам, которые проживают в отдаленных поселках. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается людей, у которых нет смартфонов, которые живут в отдаленных местах. В этом случае будет обязательство регионов в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдаленные места, в отдаленные поселки. Письменную форму переболевших или вакцинированных можно будет получить в МФЦ", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

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