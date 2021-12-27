Глава МВД исполнил желание мальчика из Орла, мечтавшего побывать в Музее космонавтики

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев исполнил желание шестилетнего мальчика из Орла, который мечтал посетить Музей космонавтики в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В преддверии Нового года министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" - флагманской в линейке мероприятий "Новый год в каждый дом", - сказала она.

Колокольцев снял с новогодней ели один из бумажных шаров и прочитал желание шестилетнего Михаила Копанева из Орла, который мечтал побывать в Музее космонавтики в Москве. Несмотря на то что мальчик еще не ходит в школу, он много читает и хорошо разбирается в данной тематике. Его любимый космонавт - Юрий Гагарин. "Мы сделаем максимум возможного, чтобы в ближайшее время Михаил исполнил свое желание. И заодно найдем возможность его поздравить с наступающим Новым годом", - сказал Колокольцев.

Спустя несколько дней Михаил Копанев с мамой и папой прибыли в Москву и ребенок посетил Музей космонавтики. Там для него была проведена насыщенная экскурсия. Кроме того, по поручению Колокольцева для Михаила была подготовлена большая двухдневная праздничная программа. Он посетил Красную площадь, "Москвариум" и фабрику мороженого. Также мальчик посмотрел на столицу с самой высокой смотровой площадки Европы, расположенной на 89-м этаже башни "Федерация" делового комплекса "Москва-Сити". "Моя мечта сбылась! Я очень рад!" - не сдерживая эмоции, поделился Михаил своими впечатлениями с окружающими. Мама ребенка поблагодарила министра за предоставленную возможность, эмоции и то, что мечта ее сына осуществилась.

"Елка желаний" организуется в рамках проекта "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.