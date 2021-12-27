Заболеваемость COVID-19 в Северной Осетии снизилась во всех возрастных группах

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в Северной Осетии за последнюю неделю снизилась во всех возрастных группах более чем на 20%. Также отмечается снижение числа обращений и госпитализаций в ковидные стационары региона, сообщил в понедельник в ходе еженедельного аппаратного совещания руководитель управления Роспотребнадзора по республике Алан Тибилов.

"Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на территории республики показала снижение вновь выявленных случаев во всех возрастных группах. Так, заболеваемость в возрасте от 0 до 17 лет снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 33,5%, в возрастной группе от 18 до 29 лет - на 29,7%, в возрастной группе от 30 до 49 лет - на 27,9%, 50-64 года - на 22%, в возрастной группе 65 лет и старше - на 20,3%", - сказал Тибилов.

Он отметил, что количество обращений в ковидные стационары региона снизилось за неделю на 3,2%, количество госпитализаций - на 13,6%. Для сохранения позитивной динамики Томаев предложил в период новогодних каникул усилить контроль за соблюдением действующих ограничений и противоэпидемических мер.

По словам врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, в настоящее время в стационарах республики получают лечение 573 человека, в реанимации находятся 66 человек, свободных коек в медучреждениях достаточно. Он добавил, что в республику поставлены два передвижных медицинских комплекса, поступление еще двух ожидается в ближайшее время. "Это те четыре комплекса, которые мы должны были закупить до конца года", - пояснил Тебиев.

По данным Минздрава региона, за последние сутки в Северной Осетии госпитализировано 20 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано 10 человек, пять человек умерли. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 30 593 случая заражения коронавирусом.