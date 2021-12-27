Матвиенко советует провести россиянам праздники дома на фоне ситуации с "омикроном"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко советует гражданам провести новогодние праздники с родными и близкими дома, не выезжая за рубеж, на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Об этом она сказала в понедельник на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Я полагаю, что другого пути, кроме как объяснять, разъяснять, в том числе и по поводу поездок на Новый год, [нет]. Нужно еще раз обратиться к нашим гражданам, чтобы они все взвесили, подумали о своем здоровье, здоровье родных и близких, что они могут привести откуда-то новые штаммы, болезни. Я по-прежнему считаю, что Новый год надо провести в кругу семьи, с родными, близкими, не организовывать больших компаний, провести его на свежем воздухе, что не запрещено, сходить на каток, покататься на лыжах", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что это лишь советы, "решать самим гражданам". По ее словам, их ответственность заключается в том, чтобы продолжать вакцинацию. Матвиенко отметила, что у так называемых антиваксеров нет аргументов против вакцинации, "одни выдумки". Спикер СФ подчеркнула, что вакцинация уже помогла победить многие инфекционные заболевания.

По словам Матвиенко, в настоящее время остаются риски возможных локдаунов в зарубежных странах из-за нового штамма. "Мы видим, что буквально в конце прошлой недели, перед католическим Рождеством, были ограничены полеты ряда авиационных компаний США, Европы без предупреждения. Я думаю, что в том числе и ряд наших граждан могли в этой связи пострадать. Потом нам приходится организовывать специальные вывозные рейсы, спасать наших граждан, мы же не можем оставить их один на один с этими проблемами", - сказала Матвиенко.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен в 110 государствах.