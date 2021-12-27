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Штормовое предупреждение о лавиноопасности продлили в Краснодарском крае до 30 декабря

МЧС призывает жителей и туристов не выходить в горы в снегопад и непогоду

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин, объявленное ранее с 24 по 27 декабря в горных районах Краснодарского края, продлено до 30 декабря, сообщает в понедельник ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Краснодарского края [продлено] с 27 по 30 декабря", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что лавины прогнозируются в горах Краснодарского края выше 2 500 метров. Жителей и туристов призывают не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Сочи выпал снег, под снегом оказались пальмы и пляжи, в Лазаревском и Туапсинском районах в пик интенсивности осадков на нескольких участках трассы А-147 наблюдалось затруднение движения транспорта.

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