Во Франции выловили самую крупную в мире устрицу

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Самая крупная в мире устрица выловлена на западном побережье Франции в коммуне Карантек. Об этом сообщает в понедельник интернет-портал 24matins.

Масса находки составила 2 230 граммов - на пару десятков граммов тяжелее прошлогоднего моллюска-рекордсмена, также выловленного на этом пляже. Для сравнения: самые крупные устрицы "калибра 0", которые можно купить на обычном рынке, как правило, немногим тяжелее 150 граммов.

Размер раковины нового "короля устриц" составил 26,5 см в длину, 13 см в ширину и 10 см в толщину. В компании Les Huitres de Pen al Lann, выловившей этого гиганта, считают, что моллюску было около 15 лет. Представитель компании Грег Бердер сообщил, что в этом году смог выловить несколько экземпляров весом более 1 кг каждый.

При этом Бердер заверил, что даже при таком размере устрица остается съедобной. Ее приобрел на Рождество клиент одного из местных заведений, но цена не разглашается. Неизвестно, как он ее открыл: для раковины такого размера простого устричного ножа недостаточно. Специалисты рекомендовали использовать молоток и долото или просто запечь устрицу в духовке, что более безопасно.