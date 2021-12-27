В Курской области родителям разрешили присутствовать на утренниках в детских садах

КУРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области в условиях улучшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 разрешили родителям воспитанников детских садов присутствовать на новогодних утренниках. Соответствующее решение озвучил в понедельник на оперативном заседании администрации региона губернатор области Роман Старовойт.

Власти Курской области по итогам заседания оперштаба региона 23 декабря запретили родителям находиться на новогодних утренниках в детских садах и школах региона. При этом утренники и огоньки разрешается проводить, исключив совместные праздники нескольких групп или классов.

"Сейчас идут утренники в детских садах, родители жалуются. Давайте хотя бы по одному человеку - родители, законные представители ребенка - разрешим принять участие в утренниках. Решение принято, его нужно реализовать", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, в Курской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, свыше 800 коек для оказания помощи пациентам с ковидом остаются свободными.

"Сегодня я расцениваю ситуацию с коронавирусом как идущую к улучшению. Поэтому ребятишек надо поддержать", - добавил Старовойт.

С начала пандемии в Курской области выявлено 81 575 случаев заражения коронавирусом, 2 001 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 21 декабря в Курской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты более 630 тыс. человек, завершили вакцинацию около 605 тыс. жителей региона. Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения.