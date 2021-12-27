Песков: коллективный иммунитет к коронавирусу в России должен быть выше, чем сейчас

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к ковиду в России должен быть выше сегодняшнего. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Однозначно то, что нужен уровень общественного иммунитета выше, чем он есть у нас сейчас. И здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которым нужно вакцинироваться и ревакцинироваться", - сказал он.

При этом, говоря о возможном повышении рекомендуемого уровня коллективного иммунитета и вакцинации, Песков отметил, что "с учетом появления и стремительного распространения нового штамма вирусологи и медики пытаются понять грядущие последствия его распространения, а пока исчерпывающих решений на этот счет быть не может, потому что еще не так много информации".