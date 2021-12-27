Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

Правительство выбрало Москву, Моковскую область и Татарстан в качестве пилотных регионов для внедрения электронных паспортов. Рассказываем, что известно о работе над проектом, в чем преимущество электронного документа и когда выдадут первые образцы.
Что такое электронный паспорт
Как рассказывал бывший вице-премьер Максим Акимов, паспорт будет представлять собой пластиковую карту с российским чипом. Также появится мобильное приложение, которым можно будет пользоваться в ситуациях, где не требуется "особенного подтверждения юридической значимости действий". "Это тоже потребует модернизации IT-инфраструктуры, прежде всего в Министерстве внутренних дел", — сказал он.
Все комплектующие новой системы будут российскими, иностранные компании не будут задействованы "ни с точки зрения каких-то алгоритмов, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, ни с точки зрения форм-фактора".
Когда появятся электронные удостоверения
По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко выдавать паспорта начнут с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, у которых высокая технологическая готовность к использованию этих документов — это Республика Татарстан, Москва, Московская область. При этом использовать цифровой паспорт можно будет в любой точке России.
Замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого россиянина.
Количество выдаваемых паспортов нового образца будет, прежде всего, зависеть от желания россиян их получить. Но, согласно прогнозам, их количество на первоначальном этапе будет составлять не менее 100 тыс. начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова подчеркнула, что выдачу паспортов будут производить на добровольной основе гражданам с 14 лет, не предусмотрен какой-либо приоритетный порядок получения.
Как это будет работать
В правительстве считают, что при нынешнем развитии информационных технологий необходимо более защищенное от подделок удостоверение личности. А электронный документ сложнее подделать и повредить.Для обеспечения защиты данных, заявлял бывший премьер-министр, необходимо формирование инфраструктуры для введения электронных идентификаторов. "Здесь нужно оцифровать большой массив данных, не допустить здесь ошибок и смотреть, чтобы система работала без сбоев", — сказал он.
Как велась работа над проектом
В 2018 году в правительстве одобрили концепцию перехода на электронные паспорта, предложенную НИИ "Восход" и Гознаком и поддержанную Минкомсвязью.В июле 2019 года в Госдуму внесен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)". Документ, в частности, формирует правовую основу создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, создает условия для развития сферы электронных услуг, торговли и иных сделок, совершенных в электронной форме, и для введения электронного удостоверения личности. На данный момент системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов — бланка и микросхемы. К концу 2022 года все подготовительные мероприятия будут завершены.