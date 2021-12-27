Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

Электронный носитель, содержащий информацию о человеке, необходимую для его идентификации. Помимо обычных паспортных данных на него могут быть записаны отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС, а также электронная подпись

Как рассказывал бывший вице-премьер Максим Акимов, паспорт будет представлять собой пластиковую карту с российским чипом. Также появится мобильное приложение, которым можно будет пользоваться в ситуациях, где не требуется "особенного подтверждения юридической значимости действий". "Это тоже потребует модернизации IT-инфраструктуры, прежде всего в Министерстве внутренних дел", — сказал он.

Все комплектующие новой системы будут российскими, иностранные компании не будут задействованы "ни с точки зрения каких-то алгоритмов, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, ни с точки зрения форм-фактора".