Приангарье намерено в январе как можно больше больниц вернуть к плановому оказанию помощи

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области, где ежедневный прирост заразившихся коронавирусом пошел на спад, рассчитывают в январе вернуть к плановому оказанию медицинское помощи максимально возможное количество учреждений здравоохранения, так как требуется создать коечный фонд для реабилитации перенесших COVID-19. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков на совещании в региональном заксобрании.

"Чем больше мы коек освободим в начале января под все традиционные виды оказания медицинской помощи, тем больше сможем создать реабилитационный коечный фонд. Поэтому мы бьемся за каждые лишние 100 коек. Резерв нам все равно нужно держать [на уровне 20%], но все наши действия направлены на то, чтобы максимально в январе вывести медицину на плановую помощь, и реабилитацию уже всесторонне и широко оказывать", - сказал министр.

Он сообщил, что ковидный коечный фонд сейчас составляет 4 071 место в 51 медицинском учреждении. Всего в эту волну пандемии разворачивали 6 227 коек. Сейчас три медучреждения региона вернулись к оказанию плановой помощи. В Братске больница №5 возобновила оказание терапевтической помощи, но там сохранены 82 ковидные койки. С 1 января еще четыре медучреждения выйдут из режима ковидных госпиталей. Сколько всего медучреждений в январе вернутся к плановому оказанию помощи, будет зависеть от эпидситуации.

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 27 декабря подтвержден 155 121 случай заражения новым коронавирусом. В больницах находятся 3 037 человек. Свободный коечный фонд составляет 25%. За время пандемии выздоровели 128 044 пациента, умерли 7 024. С середины декабря наблюдается снижение ежесуточного прироста заразившихся. Если в ноябре он превышал 600 человек, то сейчас составляет около 530.

В Иркутской области сохраняется обязательный масочный режим. С 15 октября введена обязательная вакцинация для нескольких категорий граждан, относящихся к группам риска. На период новогодних праздников смягчены некоторые ограничения. Если ранее заведения общепита могли работать только с 06:00 до 23:00, то с 25 декабря по 3 января время работы не ограничено. В торгово-развлекательных центрах в эти дни не будут проверять QR-коды на входах, но их будут спрашивать при входе в конкретные павильоны.