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Матвиенко: система медстрахования РФ оказалась не готова к вызовам, связанным с пандемией

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Система медицинского страхования в РФ показала свою слабость и неготовность к форс-мажорным обстоятельствам в период пандемии, над ее развитием "нужно очень серьезно подумать", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Показала свою слабость, я считаю, наша система медицинского страхования, - сказала Матвиенко. - Она оказалась не готова к этим форс-мажорным обстоятельствам, вызванным ковидом. Я думаю, что нам нужно очень серьезно подумать о развитии страховой медицины, о принципах развития страховой медицины".

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