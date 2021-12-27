Матвиенко поддерживает законопроект об ужесточении наказания за пытки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает пытки самым тяжелым преступлением и поддерживает законопроект об ужесточении уголовной ответственности за них.

"Один из важных законов - это закон, внесенный сенаторами и депутатами, о противодействии пыткам в нашей стране в системе исполнения наказаний. Он тоже вызывает большую дискуссию, очень нужный и важный закон. Я считаю, что это самое тяжелое преступление, которое должно получить в законе адекватную реакцию и адекватную ответственность", - сказала Матвиенко в понедельник на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

20 декабря главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение. Документ позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ.

Кроме того, законопроектом усиливается ответственность за пытки с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.