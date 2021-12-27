В СПЧ планируют обратиться в прокуратуру в связи с блокировкой сайта "ОВД-Инфо"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила о подготовке запроса в прокуратуру в связи с блокировкой сайта "ОВД-Инфо" (признан иноагентом). Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы подготовили запросы в прокуратуру, мы считаем, что как раз без объяснения причин был заблокирован сайт, по сути. Это не тот сайт, который, на наш взгляд, занимался какой-то политической деятельностью, он был просто правозащитный. Огромное количество людей искали там информацию, что делать, если задержали их близкого, куда обращаться", - отметила она.

Меркачева добавила, что сайт работал эффективно даже после того, как его признали иноагентом и делал общественно значимое дело, затрагивающее интересы и конституционные права сотен тысяч граждан России.

"Нам стало документально известно, что проводившаяся прокуратурой проверка проходила с серьезными процессуальными нарушениями. Субъект проверки и сторона ответчика, установленная и известная прокуратуре, не была проинформирована и не была признана заинтересованной стороной, поэтому мы сейчас просим предоставить нам материалы для того, чтобы мы смогли разобраться", - добавила она.

Ранее ссылки на сайт "ОВД-Инфо" пропали из поисковой выдачи "Яндекса" в связи с тем, что они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно данным универсального сервиса Роскомнадзора по проверке ограничений доступа к сайтам и страницам сайтов сети Интернет, Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо" в РФ по решению суда Московской области.

Согласно судебному решению, запрещенной признается информация медиапроекта, "направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации".