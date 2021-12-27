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Общественные туалеты станут бесплатными с 1 января в Петербурге

В данный момент стоимость посещения туалета в городе составляет 30 рублей, бесплатный вход только для льготных категорий граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Общественные туалеты, находящиеся в ведении "Водоканала Санкт-Петербурга", станут бесплатными для посетителей с 1 января 2022 года, сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

"По решению правительства Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского Водоканала, для удобства жителей и гостей города переходят в режим эксплуатации без взимания платы с посетителей. В общественных туалетах будет находиться дежурный персонал Водоканала для оказания помощи при посещении туалетов маломобильными группами населения. Сегодня в ведении предприятия находится 651 общественный туалет", - говорится в сообщении.

Затраты на эксплуатацию туалетов будут возмещаться за счет бюджета города. Отмечается, что дежурные в помещениях туалетов будут не только помогать маломобильным гражданам. Дежурства позволят исключить риск вандализма и порчи имущества.

Большая часть туалетов, оборудованных для доступа в них маломобильных граждан, расположена в историческом центре города, а также в пригородах - Пушкине, Петергофе и Кронштадте. Из 651 туалета 254 - стационарные, в городе есть и передвижные туалеты. До 1 января плата за посещение туалета составляет 30 рублей, бесплатно воспользоваться им могут льготные категории граждан.

Места размещения туалетов граждане могут посмотреть на интерактивной карте. Она опубликована на сайте Водоканала.

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