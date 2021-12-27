Патриарх Кирилл призвал вернуть раку Александра Невского из Эрмитажа в Невскую лавру

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал вернуть серебряную раку благоверного князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру с соблюдением требований специалистов по обеспечению ее сохранности. Нахождение раки, созданной в середине XVIII века, в Зимнем дворце патриарх назвал "оскорблением памяти" императрицы Елизаветы Петровны, сообщает в понедельник пресс-служба предстоятеля РПЦ.

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ознакомившись с рапортом председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона относительно переговоров с руководством Государственного Эрмитажа о возможности возвращения раки благоверного князя Александра Невского в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, отметил в положенной на рапорте резолюции, что необходимо продолжить общие усилия, направленные на восстановление исторической справедливости, то есть "на возвращение раки в то место, из которого она насилием была изъята", - говорится в сообщении.

При этом в резолюции патриарха подчеркивается, что возвращение святыни должно проходить "при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности".

В последние десятилетия представители православной общественности неоднократно призывали вернуть раку Церкви, однако руководство Эрмитажа предлагает создать и передать в Александро-Невскую лавру копию раки. Патриарх Кирилл выступил против создания такой копии, отметив, что рака "уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии".

Предстоятель Русской православной церкви в упомянутой резолюции также указал, что "нахождение раки в Зимнем дворце - это, в том числе, и оскорбление памяти государыни императрицы Елизаветы Петровны, которая даже представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце", являвшемся резиденцией ее преемников на троне.

Как уточнили в РПЦ, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон и наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий по благословению патриарха Кирилла продолжают вести переговоры с руководством Эрмитажа о возвращении монастырю раки благоверного князя.

Рака Александра Невского

Рака благоверного князя Александра Невского - произведение русского искусства, выполненное из серебра весом 1,5 тонн в середине XVIII века в царствование императрицы Елизаветы Петровны. В ее состав входит деревянная отделанная серебром небольшая рака, изготовленная в царствование Петра I и Ивана V. По утверждениям специалистов, комплекс раки является единственным в своем роде и наиболее монументальным в мире сооружением из высокопробного серебра.

С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была насильно изъята из собора и помещена в Концертном зале Эрмитажа. Мощи святого благоверного князя Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор лавры. Рака же остается в настоящее время в Зимнем дворце.