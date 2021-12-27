В СПЧ считают необходимым ввести в законодательство отдельную статью за пытки в тюрьмах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Законопроект о пытках в тюрьмах должен выделить это правонарушение в отдельную статью. Такое мнение высказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева на пресс-конференции в ТАСС.

"Законопроект - это такой серьезный шаг вперед. Было несколько законопроектов, один из них был при участии сенатора Людмилы Нарусовой и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Речь в том числе шла о том, чтобы появилась новая статья, отдельная статья "Пытки". Почему считали, что это важно? Потому что как раз этой статьей мы бы закрепили отношение государства, что пытки - это не просто какое-то отягчающее обстоятельство", - отметила Меркачева.

Она добавила, что подобную инициативу можно реализовать также в рамках того законопроекта, который главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.

Меркачева также прокомментировала ответ президента России Владимира Путина на пресс-конференции, который касался пыток в системе ФСИН. "Мы ответ услышали, он нас удовлетворил, мы увидели отношение главы государства к пыткам как к чему-то совершенно недопустимому, с чем мы должны бороться на разных уровнях", - отметила она.

По словам Меркачевой, нужны системные меры, в том числе чтобы все дела о пытках расследовались центральным аппаратом СК или "отдельным органом, который был бы наделен особыми полномочиями". "Мы не сможем побороться с пытками, если не будет ощущения и полной уверенности о неотвратимости наказания, причем вся цепочка должна быть наказана: не только те, кто пытали, но и те, по чьему заданию пытали, и те, кто покрывал эти пытки, кто делал вид, что их не замечает. В этой цепочке могут быть в том числе и сотрудники прокуратуры, сотрудники СК, сотрудники МВД. Мы хотели бы, чтобы такая государственная политика по борьбе с пытками начала себя активно проявлять уже в ближайшее время", - сказала Меркачева.

О законопроекте

20 декабря главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение. Документ позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ. Кроме того, законопроектом усиливается ответственность за пытки с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.