Все детские поликлиники Москвы в 2022 году перейдут на электронные медкарты

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Все московские детские поликлиники в 2022 году перейдут на ведение исключительно электронных медицинских карт. Сейчас завершается оцифровка почти 200 млн медицинских документов, а на месте картохранилищ оборудуют пространства для врачей, сообщила в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы со следующего года в полном объеме переводим детские поликлиники на работу исключительно с электронной медицинской картой. Больше в детских поликлиниках не будет никаких картохранилищ, бумажных карт с огромной кучей вклеенных в них разноформатных бумажек с неразборчивым почерком. Карту больше нельзя потерять, она не может выцвести, не надо больше ругаться в регистратуре с администратором, чья это собственность - моя или поликлиники. Карта всегда у вас будет под рукой со всем объемом медицинской информации по маленькому пациенту", - сказала она.

Ракова добавила, что сейчас уже практически все данные по каждому москвичу с самого рождения формируются только в электронном виде. Специалисты несколько лет проводили оцифровку ретроспективно бумажных детских карт - более 200 млн документов, и сейчас эта работа почти завершена. "То есть вся информация по ребенку в электронном виде за все предыдущие годы его жизни в полном объеме есть. И это очень важно, потому что именно на этом в будущем будет строиться вся современная персонализированная цифровая медицина. На сегодняшний день у нас в таком формате работает уже одна треть поликлиник", - отметила заммэра.

По ее словам, врачи относятся к нововведению позитивно - это снижает трудозатраты: больше не надо распечатывать и вклеивать документы, носить карты из кабинета в кабинет. "Картохранилище - это такое большое помещение, которое много места занимает в поликлинике. Мы приняли решение, что как только мы эти бумажные карты вывозим из поликлиники, на этом месте мы сразу организуем то пространство, которое хотят для себя врачи. Очень многие хотят комнаты для совместных переговоров, обучения, какой-то самостоятельной подготовки, где будут компьютеры, аппараты с кофе, кто-то хочет полноценную комнату отдыха, кто-то - спортзал. Вот как захотят врачи в каждом конкретном здании, так мы и сделаем", - добавила она.

Электронная медкарта на портале mos.ru в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" дает пациенту доступ к медицинским сведениям 24 часа в сутки, при этом можно представить эту информацию любому лечащему врачу - в городских, федеральных или частных медучреждениях. Полноценный переход на электронное ведение медкарт позволяет по каждому пациенту создать единую цифровую среду, в которой будет собрана вся информация о его здоровье, отмечают столичные власти.