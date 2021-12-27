Мишустин принял участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Глава правительства исполнит мечту пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, шарик-открытку с его желанием Мишустин снял с благотворительной елки, установленной в Доме правительства РФ.

Подойдя к пышно украшенному новогоднему дереву, глава правительства заметил, что это "замечательная елка желаний". "Не знаю, какой шар выбрать. Выберу любой", - сказал он, окинув ель пристальным взглядом. После коротких раздумий премьер снял ярко-красную открытку. "Миша Спиридонов из Орловской области мечтает побывать на кондитерской фабрике", - прочитал он.

Премьер рассказал, что эта мечта ему тоже близка с детства. "Ты знаешь, Миш, я тоже в детстве всегда думал о кондитерской фабрике. У меня был любимый мультфильм "Шоколадный дракончик", и я помню, как мы, когда его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты", - поделился воспоминаниями Мишустин. "Я думаю, что мы обязательно исполним твое желание, и я постараюсь к тебе присоединиться", - пообещал премьер.

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной". Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию. в частности, Путин 5 декабря в ходе вручения премии "Мы вместе" по видеосвязи с помощью ведущего церемонии снял с установленной на сцене в "Манеже" елки три открытки с желаниями. Из них он уже исполнил мечту 13-летней Татьяны Троценко, которая побывала в Мариинском театре на "Лебедином озере", и 14-летнего Марка Кобленева, организовав его обучение игре на гитаре, а заодно пообещал подумать об улучшении жилищных условий многодетной семьи из Подмосковья, у которых гостят Марк и его мама. До Нового года должна исполниться и мечта 5-летнего Осора Аюшеева из Улан-Удэ, который хочет попробовать себя в роли пожарного.

За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний.