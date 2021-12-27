Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь до 5 часов утра

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь до 05:00 1 января. Первому посетителю 2022 года Московская канатная дорога подарит безлимитное число поездок в 2022 году, сообщили в понедельник в пресс-службе канатки.

"Московская канатная дорога традиционно будет работать в новогоднюю ночь до 5 утра. Для пассажиров, встречающих 2022 год в воздухе, будет работать верхняя станция "Воробьевы горы", кафе комплекса и панорамная веранда на 2-м этаже станции. А первому посетителю 2022 года Московская канатная дорога дарит уникальную возможность - безлимитное число поездок в 2022 году. Тот, кто предпочитает встречать Новый год не за праздничным столом, а в необычных и ярких местах, станет обладателем VIP-карты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ночная воздушная прогулка будет осуществляться без высадки на станции "Лужники" до 05:00 1 января. Затем Московская канатная дорога возобновит свою работу в 16:00 1 января.