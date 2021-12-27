Горняки в Луганской области Украины бастуют 10-й день, требуя погасить долги по зарплате

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Работники шахты "Новодружеская" в Луганской области на Украине десятый день отказываются спускаться в забой, требуя погашения долгов по зарплате. Об этом сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"10-й день акции протеста горняков шахты "Новодружеская" ГП "Лисичанскуголь". Приостановлена добыча угля, на шахте поддерживается жизнеобеспечение. Несмотря на давление со стороны администрации предприятия, горняки отказываются спускаться в шахту, пока им не выплатят зарплатную задолженность за три месяца", - написал он на своей странице в Facebook.

Акция протеста началась 18 декабря. Шахтеры заявляют, что до сих пор ни одна власть в стране не допускала ситуации, когда горняки накануне новогодних праздников оставались без денег.

В начале декабря Волынец сообщил, что долги перед горняками государственных шахт превышают 2 млрд гривен (более $73 млн). На прошлой неделе Верховная рада не смогла принять закон о выделении 2,4 млрд гривен (более $88 млн) на погашение долгов, а лишь приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Волынец предполагает, что источником этих средств станет рентная плата за недропользование, которая взимается при добыче газа.