В Крыму значительно сократили фонд ковидных коек

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма более чем в два раза сократили коечный фонд ковидных госпиталей на фоне снижения заболеваемости и ожидают, что после новогодних каникул ситуация с коронавирусом в регионе останется стабильной, сообщил в понедельник в эфире "Крым-24" замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

"Коечный фонд у нас был сокращен значительно, он составляет всего 2 193 койки. На них находятся примерно 1 700 пациентов, из них, к сожалению, в тяжелом состоянии около 250 человек и около 1 000 человек получают кислородотерапию", - сказал Лясковский.

Он добавил, что "медицинские организации готовы к любому повороту событий". "Несмотря на то что мы сокращаем коечный фонд, остается и оборудование, и персонал, достаточно лекарственных препаратов. В случае ухудшения ситуации мы готовы доразворачивать площади, где не были развернуты ранее ковидные госпиталя. Но надеемся, и тенденция пока ведет к тому, что такое не случится, надеемся, что праздники, новогодние каникулы пройдут в спокойном режиме, стабильной обстановке", - отметил Лясковский.

По словам замминистра, наблюдавшийся в ноябре и начале декабря ажиотажный спрос на вакцинацию спал. "В целом провакцинировались первым компонентом 905 тыс. человек, это практически 60% всего взрослого населения. Довольно неплохая цифра, но мы видим, что ажиотажа на сегодня нет. Первым компонентом вакцинируются от 1 000 до 1 500 человек в сутки. Хочу отметить, что для создания популяционного иммунитета нам необходимо провакцинировать в целом по республике 1 212 000 человек. Есть к чему стремиться", - отметил Лясковский.

По данным Роспотребнадзора, в Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 115 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 436 положительных на COVID-19. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 577 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 107 человек, выздоровевших за весь период - 117 560. Умерли - 4 252 человека, в том числе за сутки - 23 пациента.