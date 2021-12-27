Количество охваченных проектом "Чистая Арктика" локаций в 2022 году увеличится в два раза

ТАСС, 27 декабря. Количество локаций, охваченных федеральным проектом "Чистая Арктика", возрастет более чем вдвое в следующем году, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минвостокразвития по итогам совещания о результатах акции.

"В 2022 году количество северных территорий, охваченных проектом "Чистая Арктика", возрастет более чем в два раза. В предварительном перечне локаций, которым требуется очистка от накопленного экологического вреда, сформированном на основании предложений арктических регионов, уже более 70 территорий. Количество добровольцев, желающих принять участие в проекте, уже превысило три тысячи человек", - говорится в сообщении.

В ходе совещания затрагивались вопросы утилизации собранного мусора, который не является металлоломом. В Якутии рассматривается возможность приобретения мусоросжигающих установок в целях энергетической утилизации отходов. Также представители регионов (Архангельской области, Якутии, Мурманской области) обратили внимание на необходимость включения в программу проектов, связанных с утилизацией затопленных в Арктической зоне нескольких сотен судов.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, будут рассмотрены варианты федеральной поддержки таких проектов. Он предложил консолидировать все существующие региональные экологические инициативы под эгидой федеральной платформы "Чистая Арктика", что позволило бы вовлечь в проект максимальное количество участников и эффективнее решать накопленные экологические проблемы.

"Перед нами поставлены амбициозные задачи по развитию арктических территорий, что особенно важно в рамках председательства России в Арктическом совете. Этот год был пилотным для "Чистой Арктики", получены хорошие результаты на старте, проект нашел живой отклик по всей стране, в арктических регионах волонтерами было собрано свыше 1,5 тыс. тонн отходов. Цель на следующий год - улучшить результаты, вовлечь в проект большее количество добровольцев, заручиться поддержкой крупных предприятий. Один из важных приоритетов - уборка территорий, привлекательных для развития туризма", цитирует пресс-служба Чекункова.

О планах регионов

Расширять комплекс работ в рамках проекта, привлекать волонтеров планирует Ямало-Ненецкий автономный округ. Как рассказал губернатор этого региона Дмитрий Артюхов, при реализации проектов будет учтено мнение населения, программа будет сформирована до 1 апреля, а экологическая уборка силами добровольцев начнется летом, в частности, в июле - августе запланирована очистка территории полярной станции "Марресаля" общей площадью 5 га. План проведения мероприятий формирует Республика Якутия, привлекаются предприятия, работающие в Арктической зоне, - "Алроса", "Полиметалл", "Янолово", "Янзолото" и другие. По словам главы Якутии Айсена Николаева, с этого года в проектах активно участвует "Ленское объединенное речное пароходство", до 2023 года планируется вывезти около 40 тыс. тонн мусора из Тикси - этот населенный пункт и прилегающие территории будут полностью очищены от металлолома.

В Ненецком автономном округе в 2022 году запланировано несколько проектов по ликвидации несанкционированных свалок и очистке территорий от объектов накопленного экологического вреда с вовлечением в них в том числе компаний-недропользователей. В рамках федерального проекта "Чистая Арктика" запланирована реализация мероприятий в городе Нарьян-Мар и поселке Искателей, где будет приведена в порядок территория заброшенной зверофермы площадью 2 га, расположенной в непосредственной близости от жилой застройки. Кроме того, в округе намечены мероприятия по очистке береговой полосы протяженностью более 70 км.

Около 300 волонтеров намерена вовлечь в экологические проекты в рамках "Чистой Арктики" Республика Карелия. Летом и осенью следующего года совместно с Карельским республиканским советом Всероссийского общества охраны природы планируется выполнить работы на территории парка "Беломорские петроглифы", который в этом году получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В Архангельской области продолжатся работы по уборке территории Новодвинской крепости.

Более 80 тыс. тонн отходов черных металлов, связанных с деятельностью горнодобывающих предприятий, накоплены на Чукотке, добавили в Минвостокразвития. Уже собрано и вывезено на утилизацию более 17 тыс. тонн металлолома - около 17% от общего количества, а в 2022-2023 годах планируется проведение мероприятий по дальнейшей уборке металлолома, бытового и строительного мусора, заброшенных строений. В Красноярском крае проанализированы 57 несанкционированных свалок, формируется перечень территорий для включения в проект. В Мурманской области проводится работа по рекультивации опасных объектов, в числе приоритетных задач - очистка территорий птицефабрики "Снежная" и крупнейшей из расположенных за полярным кругом свалок. Республика Коми в 2022 году планирует привести в порядок семь территорий.