В 2022 году поликлиники Москвы переведут на цифровые ЭКГ и подключат к ЕМИАС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Городские поликлиники столицы планируется дооснастить в следующем году цифровыми электрокардиографами с возможностью интеграции с ЕМИАС, что позволит врачам сократить время на расшифровку исследований, а пациентам быстрее получать результат ЭКГ. Также планируется интегрировать устройства суточного мониторинга сердца с единой цифровой платформой, сообщила в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы стараемся в следующем году в каждой поликлинике перейти на цифровые электрокардиографы, которые сразу подключены к системе ЕМИАС. Сама процедура занимает примерно 3-5 минут, и расшифровка этих кардиограмм будет осуществляться исключительно в электронном виде с помощью искусственного интеллекта и автоматически фиксироваться в ЕМИАС - врачу не нужно будет тратить на это время. А пациенту больше не надо будет собирать ленту и класть ее в карман. Она автоматом отразится в вашей электронной карте вместе с заключением", - сказала заммэра, чьи слова приводятся в сообщении оперштаба столицы.

Ракова добавила, что цифровые электрокардиографы с подключением к ЕМИАС были опробованы в процессе диспансеризации горожан в павильонах "Здоровая Москва". "Нововведение очень понравилось и врачам, и пациентам. Поэтому закупаем в этом году кардиографы и массово переоснащаем поликлиники. В этом же направлении мы будем двигаться на следующий год и попытаемся очень четко связать с ЕМИАС носимые устройства - такие, как суточный мониторинг работы сердца и давление. Автоматически с этих приборов в ЕМИАС будет поступать информация, также с помощью искусственного интеллекта обрабатываться, и это существенно снижает нагрузку врачей", - отметила заммэра.

Она уточнила, что нововведения направлены на две "базовые вещи": собрать всю информацию по пациенту в одном месте, а также снизить необходимость вести административные документы, протоколы, переносить информацию, чтобы как можно больше времени врач уделял общению с пациентом и имел возможность принять правильное решение, основываясь на максимальном объеме данных.

"Благодаря интеграции электрокардиографов с ЕМИАС процесс регистрации результатов ЭКГ фиксируется не на бумажной ленте, а в цифровом виде, и расшифровка исследования проводится автоматически с помощью алгоритмов искусственного интеллекта ЕМИАС. Далее в системе формируется компьютерное заключение, которое при необходимости финально корректирует врач функциональной диагностики", - рассказали в оперштабе.

Протокол и электрокардиограмма инструментального исследования, выполненного в городской поликлинике, сохраняются в электронной медицинской карте пациента и доступны как врачам в ЕМИАС, так и самим пациентам в формате ".pdf" на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".