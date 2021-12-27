Школьники Москвы и подопечные фонда "Галчонок" отправили новогодние письма на МКС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Столичные школьники и подопечные фонда "Галчонок" в Музее космонавтики в Москве в понедельник отправили новогодние письма, в том числе космонавтам, которые находятся на Международной космической станции (МКС).

"Сегодня в преддверии Нового года мы здесь собрались, чтобы провести очень интересную акцию. <…> Собственно говоря, мы сегодня с вами будем писать письма. Будем писать письма на орбиту, в космос. Будем писать письма космонавтам. Будем писать письма в Музей космонавтики", - сказал заместитель директора московского Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов.

Он отметил, что акция "Новогодние космическое письмо" была организована госкорпорацией "Роскосмос", московским Музеем космонавтики, благотворительным фондом "Галчонок", а также при поддержке ТАСС.

Ребятам в ходе акции было предложено заполнить специальный бланк. Они могли отправить послание на орбиту Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко или сотрудникам столичного Музея космонавтики. В нем дети могли рассказать о главных достижениях, о желаниях на будущий год, а также о том, что считают самым интересным в работе адресата, поздравить его с наступающим праздником. После заполненные письма в конверте с логотипом "Роскосмоса" и партнеров акции со специальной маркой были опущены в почтовый ящик. Кроме того, космические письма отправили актриса Юлия Пересильд и космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Также сотрудники Музея космонавтики в Москве провели для участников мероприятия праздничную экскурсию по музею и показали выставку "Куклы - не игрушки", где можно увидеть синего галчонка, которого Юлия Пересильд брала с собой в космос.

В пресс-службе музея уточнили ТАСС, что отправить космическое письмо может любой желающий до 29 декабря включительно. Для этого необходимо скачать специальный бланк на сайте столичного Музея космонавтики и отправить его по электронной почте: pr@kosmo-museum.ru.