На Кубани за год в два раза увеличили снос незаконных построек в лесных массивах

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2021 году добились сноса 123 незаконных объектов капитального строительства, расположенных в лесных массивах, что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник.

В 2020 году в городах и районах Краснодарского края работали межведомственные комиссии, они проверяли соблюдение градостроительных норм и земельного законодательства. В частности, акцент был сделан на проверке возможной застройки лесных массивов. Ранее сообщалось, что в 2020 году на Кубани снесли 61 незаконный объект капитального строительства в лесных массивах

"Несколько лет назад мы начали жесткую борьбу с застройкой лесных территорий. К сожалению, в ряде муниципалитетов выявили факты, когда в лесу возводят дома, коттеджи, хозпостройки. Сформировали реестр, включающий 374 объекта. К настоящему времени добились демонтажа 123 из них. Впереди еще большая работа, но наши действия уже остановили тех, кто, возможно, только собирался заняться незаконным строительством", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

Уточняется, что в 2021 году в лесных массивах проведены инспекторами 4,5 тыс. контрольных мероприятий, в ходе которых выявили около 70 незаконных объектов. Для сохранения лесного фонда в крае его исключают из границ населенных пунктов, корректируя генпланы городов и районов, в 2022 - 2024 годах на корректировку генпланов планируется выделить денежные средства из краевого бюджета, сумма пока не определена.