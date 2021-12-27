Белгородская область отметит 80-ю годовщину Прохоровского танкового сражения в 2023 году

БЕЛГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Празднование 80-й годовщины Прохоровского танкового сражения пройдет в Белгородской области в 2023 году. При благоприятной эпидемической ситуации в регионе состоятся авиашоу, танковый биатлон, а также традиционный фестиваль солдатской каши, сообщил журналистам в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Это должны быть не просто локальные мероприятия в Прохоровке или в Белгороде, они должны охватить жителей каждого муниципалитета. И не только одним днем, а на протяжении всего 2023 года", - пояснил Гладков.

Он уточнил, что в 2023 году запустят стилизованный ретропоезд Москва - Прохоровка, а на постоянной основе будет действовать туристический пригородный маршрут, который позволит добраться до Прохоровки из Белгорода, Старого Оскола, подобные рейсы также запланированы из Курска и Воронежа. Для комфортной поездки туристов к главным достопримечательностям у Звонницы и музейных комплексов к 2023 году оборудуют и новые остановочные комплексы.

12 июля 1943 года в Белгородской области произошло крупнейшее танковое сражение во Второй мировой войне. На поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.