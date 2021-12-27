В Воронеже ликвидировали аварию на ТЭЦ-2

ВОРОНЕЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Аварийные бригады устранили поломку на теплоэнергоцентрали № 2 (ТЭЦ-2), где в воскресенье из-за повреждения кабельной линии отключилось оборудование, в результате дома более 140 тыс. человек оказались в зоне пониженного отопления и без горячей воды. Об этом сообщила в понедельник представитель пресс-службы воронежского филиала компании "Квадра" Жанна Пошаталова.

"Все котлы, необходимые для теплоснабжения потребителей ТЭЦ-2, включены в работу. Это значит, что в течение нескольких часов температурные параметры теплоносителя станут нормативными", - сообщила Пошаталова.

По ее данным, для жителей всех домов будет сделан перерасчет за отопление, его включат в квитанции за декабрь.

В Воронеже проживают более 1,1 млн человек, в настоящее время температура воздуха минус восемь градусов. Воронежская ТЭЦ-2 - один из важнейших объектов жизнеобеспечения Воронежа, снабжает отоплением и горячей водой более 200 тыс. жителей города, включая микрорайон Северный (часть Коминтерновского района с населением около 300 тыс. человек).