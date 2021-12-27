Открытие филиала "Ельцин центра" в Москве переносится на 2022 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина" переносит открытие филиала "Ельцин центра" в Москве на второе полугодие 2022 года. Информацию подтвердили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Ельцин центра".

Ранее в СМИ появилась информация о переносе сроков строительства и открытия филиала "Ельцин центра" в Москве из-за возникших сложностей с проектом реконструкции усадьбы Долгоруковых-Бобринских.

"Да, действительно, сроки переносятся на второе полугодие 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина" разместит научно-просветительский музейно-выставочный комплекс в усадьбе Бобринских в Москве после ее реставрации. Исполнительный директор фонда Александр Дроздов сообщал о планах открыть этот филиал в декабре 2021 года.

"Ельцин центр" был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.