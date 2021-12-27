У офиса канала "1+1" в Киеве прошел пикет с требованием не посягать на свободу слова

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков граждан устроили пикет в понедельник у здания офиса телеканала "1+1", требуя прекратить наступление на свободу слова в стране. Как передает с места события корреспондент ТАСС, протестующие держали плакаты, где написано, что журналисты телеканала "1+1", бенефициаром которого, по данным украинских СМИ, является олигарх Игорь Коломойский, якобы "помогают уничтожать свободу слова" на Украине.

"Журналисты "1+1 медиа" ведут гибридную войну против Украины. Требуем их бойкотировать. Требуем, чтобы журналисты "1+1" не подыгрывали временному президенту (так митингующие называют действующего главу государства Владимира Зеленского - прим. ТАСС)", - гласят надписи на плакатах.

Участники пикета считают, что Зеленский уничтожает свободу слова в стране, и в этом ему помогают сотрудники телеканала, которые якобы являются частью "гибридной войны" против Украины. Протестующие разбрасывали бумажки, имитирующие банкноты, заявляя, что журналисты "1+1" "продаются за эти фантики". Они также требовали от сотрудников "1+1" уволиться и принести извинения за свою работу. К протестующим выходили представители телеканала, в ходе общения состоялось несколько словесных перепалок.

Акция протеста завершилась без нарушений общественного порядка.

В начале декабря Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию сообщал, что Коломойский вышел из состава Наблюдательного совета телеканала "1+1". По мнению экспертов, Коломойский пошел на такой шаг в связи с принятием закона об олигархах, который вступает в силу в мае 2022 года.

Телеканал "1+1" был предыдущим местом работы действующего президента Украины. Канал фактически был главным агитатором за Зеленского на выборах президента в 2019 году и помог ему одержать победу. Кроме "1+1" Коломойский владеет телеканалами 2+2", "1+1 International", "ТЕТ", "Плюсплюс", "УНИАН-ТВ", "Бигуди". В медиагруппу олигарха входят влиятельные сайты ТСН и УНИАН. Осенью 2020 года Коломойский получил контроль над "Украинским медиахолдингом" (журнал и сайт "Корреспондент", газета "Теленеделя", спортивные интернет-издание и несколько радиостанций).