Мурашко заявил, что у человечества есть все необходимое для победы над COVID-19

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вирусы появились задолго до человека и всегда будут существовать, однако без извлечения уроков из текущей пандемии коронавируса, следующая эпидемия может быть более разрушительной. Такое заявление сделал в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко к Международному дню противоэпидемической готовности ООН.

"Два года назад в этот день, 27 декабря 2019 года, мир узнал о новой коронавирусной инфекции. Впервые столкнувшись с пандемией, весь мир оказался в замешательстве. Системы здравоохранения всех стран без исключения погрузились в кризис в связи с резким ростом числа пациентов инфекционного профиля. Вакцинация от таких инфекционных заболеваний, как полиомиелит, корь, коклюш, грипп, за несколько десятилетий позволила существенно ослабить влияние инфекций и вирусов на нашу жизнь. Отчасти поэтому, находясь достаточно долго вне серьезных инфекционных угроз, в ситуации пандемического распространения новой коронавирусной инфекции человечеству пришлось сложнее при адаптации к новой реальности. Без извлечения уроков из этой пандемии, следующая может оказаться еще более разрушительной", - цитирует слова министра пресс-служба Минздрава.

При этом Мурашко подчеркнул, что отечественная система здравоохранения в эпоху пандемии мобилизовалась и продемонстрировала устойчивость, позволив пройти через несколько волн заболеваемости COVID-19 на пиковых нагрузках, обеспечивая при этом доступность и качество оказания медицинской помощи.

"Вирусы появились на Земле задолго до человека, и мы должны понимать, что инфекционные болезни всегда будут среди нас, оказывая серьезное влияние на нашу повседневную жизнь. Коронавирус снова убедил нас, что борьба с неинфекционными заболеваниями крайне важна, поскольку люди с хроническими заболеваниями болеют COVID-19 крайне тяжело. Многие инфекции мы взяли под контроль, и у нас есть все необходимое, чтобы победить и новую коронавирусную инфекцию", - сообщил министр.

"Сегодня в Международный день противоэпидемической готовности ООН мы отмечаем важность объединения усилий всего мирового сообщества в предотвращении эпидемий и обеспечения готовности к ним с учетом приобретенного опыта. Каждый может уберечь свое здоровье от драматических последствий и сделать вклад в общую победу над пандемией. Помните, что самая надежная защита от инфекции - вакцинация, а ответственное отношение общества и его солидарность обязательно отразят эту пандемию", - заключил глава Минздрава.

Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в минувшем году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.