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В Москве могут начать принимать на переработку искусственные елки

В мэрии планируют обязать производителя вкладывать средства в утилизацию произведенного продукта

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пункты по переработке искусственных елей могут появиться в Москве в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"У нас есть федеральный закон об отходах производства и потребления, введена ответственность производителя, и линейка производителя с каждым годом расширяется. <…> Для начала, чтобы создавать все эти мощности, нам необходимо обязать производителя [искусственных] елей, чтобы он вкладывал непосредственно финансовые средства или принимал участие в утилизации произведенного продукта. <…> Понятно, что в этот сезон вряд ли мы это организуем, но в следующий мы вопрос проработаем, почему бы и нет", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, будет ли организована переработка искусственных елей.

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