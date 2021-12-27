Карантинные меры ввели в 21 детском саду и 104 школах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор ввел карантинные меры в 21 детском саду и 104 школах из-за случаев заражения коронавирусом. Как сообщил в понедельник на заседании регионального оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев, меры введены в отношении отдельных групп и классов.

"На 24 декабря закрытых школ и детских садов по коронавирусной инфекции нет: 26 групп было закрыто в 21 детском саду и 141 класс в 104 школах", - сказал Ковалев.

Главный государственный санитарный врач отметил снижение темпа распространения коронавируса среди детей. Такая же тенденция фиксируется и среди других возрастных групп.

По словам Ковалева, власти продолжают работу по предупреждению завоза омикрон-штамма. "24 декабря на рейсе из Стамбула опять была выявлена пассажирка из ЮАР (Южно-Африканской Республики). Она изолирована в обсерваторе. На сегодняшний день все результаты ПЦР-тестов отрицательные", - сказал санврач. Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать ситуацию.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 192 156, выздоровели 170 872 человека, умерли 9 508. Коэффициент распространения инфекции - 0,86. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.