Свердловские власти назвали лучших благотворителей 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Свердловские власти подвели итоги благотворительной деятельности в регионе в 2021 году - лучшими благотворителями названы вице-президент "Евраз НТМК" Денис Новоженов, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, гендиректор УГМК Андрей Козицын, владелец "Сима-ленд" Андрей Симановский и президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский. Об этом объявили в понедельник в Уральском региональном центре ТАСС на XXVI Церемонии награждения лучших благотворителей Свердловской области 2021 года в рамках Дней милосердия.

"Лучший благотворитель 2021 года" - Новоженов Денис Анатольевич, вице-президент акционерного общества "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат", Алтушкин Игорь Алексеевич, председатель совета директоров АО "Русская медная компания", Козицын Андрей Анатольевич, генеральный директор ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", Симановский Андрей Моисеевич, учредитель ООО "Сима-ленд" и Пумпянский Дмитрий Александрович, президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей", - объявили на церемонии.

В этом году награждение проводится по 13 номинациям, среди которых также "Благотворительная деятельность в муниципальных образованиях, управленческих округах Свердловской области", "Благотворительная деятельность предприятий промышленности", "Благотворительная деятельность предприятий транспорта и дорожного хозяйства", "Благотворительная деятельность предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства" и другие.

"Всеми нашими ведомствами, отраслями проводится подсчет той помощи, которая оказана, которую можно измерить в денежных выражениях. И мы констатируем, что в этом году различных видов помощи по всем отраслям совокупно [оказано на сумму] свыше 18 млрд рублей. То, что объемы этой помощи растут и в материальном, и в нематериальном выражении - это факт", - поделился министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, пояснив, что возросла и нематериальная добровольческая помощь.

Замгубернатора региона Павел Креков отметил, что в ситуации с пандемией коронавируса первыми на помощь пришли как раз уральские благотворители. "Огромное вам за это спасибо, а также за поддержку детских домов, интернатов, за поддержку малообеспеченных семей, за поддержку интересных проектов в сфере культуры, спорта и многого другого", - добавил он.