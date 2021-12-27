Синоптики прогнозируют потепление в Свердловской области в новогоднюю ночь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Теплая погода ожидается в Свердловской области в новогоднюю ночь. Возможны небольшие осадки в виде снега 2 января, сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции в понедельник.

"Свердловская область будет находиться на периферии гребня антициклона, поэтому здесь не будет особенно крепких морозов. <…> Первые праздничные дни ожидаются с умеренной погодой, температура достаточно высокая: минус 8 - минус 13 в ночные часы и в дневные часы - минус 5 - минус 10. На севере на пять градусов пониже, и осадков очень мало. Вероятно, второго числа - небольшой снежок", - сказала Шепоренко.

По ее словам, с седьмого января ожидается небольшое похолодание, наиболее вероятная температура воздуха составит минус 15 - минус 20 в южной части области, на севере - минус 25 градусов. Также до девятого января ожидается небольшое количество осадков, перед Рождеством возможен снег.