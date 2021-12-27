Львова-Белова учтет мнение члена СПЧ, предложившего приостановку обучения Тепляковой в МГУ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова при работе над ситуацией с девятилетней студенткой МГУ Алисой Тепляковой учтет мнение о необходимости приостановить ее обучение, сообщила в понедельник пресс-служба омбудсмена.

Ранее член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов предложил приостановить обучение Тепляковой. По его словам, существует высокая вероятность появления у нее в будущем нарушений психического и психофизиологического развития из-за "подобного социально-педагогического эксперимента".

"Мнение профессора Александра Асмолова, безусловно, авторитетного эксперта в области психологии, мы видели и учтем, как и оценки других профильных специалистов, в работе над сложившейся ситуации с Алисой Тепляковой", - передает пресс-служба слова Львовой-Беловой.

Детский омбудсмен 24 декабря рекомендовала сотрудникам психологического факультета МГУ подобрать индивидуальный план обучения для девятилетней студентки.