Поиск пунктов геодезической сети в Москве затруднен из-за плохой сохранности объектов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Поиск пунктов государственной геодезической сети (ГГС) в Москве затруднен из-за плохо сохранившихся объектов или полного их уничтожения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по итогам года мониторинга сохранности расположенных на территории столицы пунктов ГГС.

"В текущем году специалистами столичного Росреестра обследовано 69 геодезических пунктов. К сожалению, на сегодняшний день часть пунктов ГГС уничтожена, некоторые из сохранившихся повреждены, не имеют металлической пирамиды или центра, что значительно затрудняет их поиск. Зачастую пункты уничтожаются при строительстве или сносе зданий, а это затрудняет проведение геодезических и картографических работ и влечет возникновение кадастровых ошибок", - приводятся слова заместителя управления Росреестра по Москве Александра Левченкова.

Пункты геодезических сетей обеспечивают передачу координат и высот по территории всей страны и являются основой измерений при высокоточных геодезических и картографических работах, градостроительной, навигационной и кадастровой деятельности. Их наружные знаки представляют собой конструкцию на земле с определенными координатами. Сохранность пунктов геодезических сетей позволяет специалистам выполнять точные измерения и повышать качество подготовки межевых и технических планов.

В адрес правообладателей земельных участков, зданий, сооружений, на которых расположены геодезические пункты, Росреестром по Москве направлены информационные письма о необходимости соблюдения сохранности пунктов. Повреждение и уничтожение таких объектов, а также хищение материалов, из которых они изготовлены, влечет за собой административную ответственность.