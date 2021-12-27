Около 99% реанимаций на Лазурном берегу заняты из-за вспышки COVID-19

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Медицинские учреждения юга Франции, особенно региона Прованс - Альпы - Лазурный берег, работают в условиях максимальной нагрузки из-за резкого всплеска заболеваемости COVID-19, в некоторых из них реанимации заполнены на 99%. Об этом сообщил в понедельник в эфире радио Europe 1 профессор эпидемиологии и биостатистики французской Школы высших исследований в сфере общественного здравоохранения (EHESP) доктор Паскаль Крепэ.

"Если посмотреть на данные по загруженности больниц, то мы увидим, что юг Франции уже находится в очень сложном положении. В регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег их реанимационные отделения уже достигли 99% от своих первоначальных возможностей, учреждения уже начали переводить пациентов в другие регионы, - заявил он. - Регион Овернь - Рона - Альпы не намного лучше, так как загруженность реанимаций превышает 80%".

Специалист выразил обеспокоенность в связи с резким ростом заболеваемости, которая, по его словам, в среднем по стране уже превышает 1 тыс. случаев на 100 тыс. жителей. Он также напомнил, что на днях суточный прирост впервые превысил 100 тыс. случаев.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон по видеосвязи из форта Брегансон проведет заседание Совета по обороне, главной темой которого станет противодействие новой волне коронавируса. Сразу после этого совещания пройдет заседание Совета министров, на котором должен быть представлен законопроект правительства, обеспечивающий юридическую базу для введения вакцинного пропуска. Данный документ придет на замену санитарному пропуску, и его, в отличие от старого документа, можно будет получить только после вакцинации от коронавируса или после выздоровления от COVID-19. Вакцинный пропуск будет обязателен для доступа в общественные места, в частности в места отдыха и культурные учреждения, и может быть введен уже с середины января.