"Ночлежка" собрала в три раза больше подарков для бездомных, чем планировалось в этом году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Ночлежка" подвел итоги новогодней акции "Мандаринка и тушенка", в рамках которой в Москве собрали 1,5 тыс. комплектов из продуктов, предметов гигиены и теплых вещей для бездомных. Это в три раза больше, чем планировали организаторы, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

Акция по сбору новогодних подарков проходила с 6 по 26 декабря.

"В этом году мы упаковали 500 подарков в Москве, но собрали в три раза больше. Будем раздавать еще несколько месяцев. Мы собираем в один пакет два типа наборов: нескоропортящиеся продукты: консервы, печенье, лапшу быстрого приготовления, второй - мыло, детский крем, зубные щетки и другие средства гигиены. Эти подарки помогают бездомным людям почувствовать, что кто-то подумал о них холодной московской зимой и собрал необходимое для выживания на улице. Это и есть настоящий новогодний подарок", - цитирует пресс-служба директора московской "Ночлежки" Дарью Байбакову.

Во время акции подарки принимали офис фонда, а также офисы партнеров - бар "Стрелка" и магазины Charity Shop. Порядка 15 волонтеров и сотрудников упаковывали наборы для бездомных в течение 10 часов.

"Многие не успели довезти нам подарки из-за предновогодних пробок. Планируется собирать остатки подарков до нового года, а потом раздавать средства гигиены в пункте выдачи, а еду на "Ночном автобусе", поэтому мы и просили приносить непортящиеся продукты, только тушенки принесли почти 2 тыс. банок", - приводятся в сообщении слова координатора волонтеров Екатерины Улисовой.

Всего за время акции удалось собрать 50 коробок сахара, 50 упаковок черного чая по 100 пакетиков, 500 пачек печенья, 500 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке и многое другое.

Акция "Мандаринка и тушенка" проходит в Москве в четвертый раз. В прошлом году организаторы собрали порядка 500 подарков.