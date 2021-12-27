Ростехнадзор в Кузбассе остановил горные работы, которые велись за границами разреза

КЕМЕРОВО, 27 декабря. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора через суд добилось частичной приостановки на угольном разрезе АО "Поляны" (входит в группу компаний "Талтэк") горных работ, которые велись за пределами технических границ предприятия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В ходе проверочных мероприятий на ОПО (опасном производственном объекте - прим. ТАСС) было установлено ведение горных работ за техническими границами отработки участка недр под ведение горных работ открытым способом, определенных проектной документацией, границами согласованного в установленном порядке плана развития горных работ на 2021 год, за границами горного отвода. Киселевский городской суд Кемеровской области поддержал требование Сибирского управления Ростехнадзора и приостановил ведение горных работ АО "Поляны" за техническими границами и горным отводом сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении АО "Поляны" составлен административный протокол по ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Нарушения удалось выявить благодаря поступившей в адрес Ростехнадзора информации от руководителя другого предприятия.

Разрез "Поляны" работает в Киселевске на месте бывшей угольной шахты "Краснокаменская". Производственная мощность предприятия составляет 1,7 млн тонн угля в год.