Главу фирмы в ХМАО оштрафовали за коррупцию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 декабря. /ТАСС/. Глава коммерческой компании в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) оштрафована на 20 млн рублей за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Она в 2015-2016 года передала более 2 млн рублей уже бывшему начальнику управления Пенсионного фонда в Нижневартовске, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте прокуратуры региона.

"По результатам надзорных мероприятий прокурором в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 19.28 КоАП ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). Мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что на имущество юридического лица наложен арест для обеспечения оплаты штрафа.

Ранее ТАСС сообщал, что в отношении экс-главы управления пенсионного фонда в Нижневартовске возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".