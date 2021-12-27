Старинный паровоз доставил поезд Деда Мороза из Великого Устюга в Нальчик

НАЛЬЧИК, 27 декабря. /ТАСС/. Старинный паровоз П-36 доставил в понедельник на железнодорожный вокзал Нальчика поезд Деда Мороза, который прибыл из Великого Устюга. Состав едет на настоящем угле, выдерживая скорость современных пассажирских поездов 125 км/ч, рассказал ТАСС машинист Дмитрий Трешенков.

Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

"Паровоз П-36 изготовлен в 1953 году - специальный, пассажирский, один из самых последних подобных паровозов, выпущенных в стране (в 1955 году прекратили производство паровозов). Развивает скорость до 125 км/ч, у современных пассажирских поездов скорость 120-140 км/ч, пассажирский график он прекрасно выдерживает. О паровозе заботятся, производят ремонт, а из новинок в него внедрены только приборы безопасности, здесь все настоящее: уголь, кочегар, помощник, топка, лопата - все как и раньше", - рассказал он.

По случаю прибытия Деда Мороза на вокзале Нальчика устроили праздник, местные творческие коллективы и мастера искусств Кабардино-Балкарии приготовили красочную программу. Зампред правительства Кабардино-Балкарии Марат Хубиев зачитал "сказочное" приветствие.

"В преддверии Нового года у нас радостное событие: поздравить детей нашей республики прибыл волшебный новогодний экспресс с главным Дедом Морозом России из Великого Устюга. От всего сердца мы приветствуем дорогого гостя на земле нашей республики. Уверены, уважаемый Дед Мороз, что с вашим прибытием в нашу республику детей ждут новые сказочные приключения и исполнение заветных желаний, спасибо за этот прекрасный праздник", - сказал он и поздравил присутствующих детей и их родителей с наступающим Новым годом.

Посетителей ждала развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, позволившая окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе смогли принять участие все желающие. "Спасибо, друзья мои, за подарок чудесный! вижу-вижу, любите вы свой город всем сердцем, знаю-знаю, что каждый из вас в новогоднюю ночь будет загадывать самое заветное желание… Если ваше желание доброе и искреннее, то оно, непременно, сбудется", - сказал Дед Мороз и отправился в свою резиденцию принимать детей.