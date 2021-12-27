Глава СПЧ считает, что в решении вопроса 9-летней студентки главное - не навредить ей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что к обсуждению ситуации с дальнейшим обучением 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой следует привлечь саму девочку, при этом главное - не навредить ребенку.

"Тут главное - не навредить девочке Алисе. Насколько я пока понимаю, нарушений закона здесь нет, законодательство не предусматривает каких-то особых условий для обучения таких маленьких детей в университетах. Надо попытаться обсуждать деликатно эту проблему с родителями, с отцом, но каким-то образом надо вовлечь в это обсуждение и саму девочку", - сказал он в понедельник ТАСС.

По словам Фадеева, университет также должен обнародовать свою позицию по этому вопросу. Он отметил, что намерен обсудить данную ситуацию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. "Я буду обсуждать с Марией Алексеевной [Львовой-Беловой] эту тему, у нее больше опыта в подобных вопросах", - сказал Фадеев.

Ранее член СПЧ, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов предложил приостановить обучение Тепляковой. По его словам, существует высокая вероятность появления у нее в будущем нарушений психического и психофизиологического развития из-за "подобного социально-педагогического эксперимента".