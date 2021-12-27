Иск с требованием отменить создание муниципального округа поступил в курганский суд

ТАСС, 27 декабря. Исковое заявление к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову с требованием отменить создание одного из муниципальных округов в регионе, Юргамышского, поступило в Курганский областной суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Сегодня поступил иск. [Заявители] оспаривают закон Курганской области <…> насчет преобразования Юргамышского района в муниципальный округ", - подтвердили в суде.

В пресс-службе не уточнили, кто выступил истцами. По данным портала Znak.com, иск подали глава Красноуральского сельского поселения Павел Дмитриев, председатель Красноуральской сельской думы Олег Анохин и бывший глава администрации Юргамышского поселкового совета Алексей Першин.

Ранее местные СМИ сообщили о подаче иска к Шумкову с требованием признать незаконным преобразование всех поселений Юргамышского района в муниципальный округ.

Глава региона в конце 2019 года сообщал ТАСС, что по итогу анализа системы управления в Курганской области выяснилось, что в регионе по сравнению с соседними при меньшем региональном бюджете значительно больше чиновников, при этом их число экономически необоснованно. В регионе начали оптимизацию числа муниципальных чиновников в ходе административной реформы, в том числе формируя объединенные муниципальные округа. Законопроект об образовании Юргамышского муниципального округа был принят депутатами облдумы региона во втором чтении в конце ноября этого года наряду с созданием некоторых других округов.