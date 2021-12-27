Путин назвал изучение русского языка важнейшим способом адаптации мигрантов в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Самым верным способом адаптации мигрантов к проживанию в России является обучение их русскому языку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в понедельник с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Глава российского государства отметил, что около 1 млн граждан из этой республики сейчас проживают и работают в РФ на временной основе.

"Как раз подготовка в рамках изучения русского языка является самым верным способом адаптации людей для того, чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно", - сказал Путин.