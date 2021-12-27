Теплая погода установится в среднем Поволжье в новогоднюю ночь

ТАСС, 27 декабря. Теплая погода ожидается в новогоднюю ночь в регионах среднего Поволжья, в остальных областях прогнозируется морозная погода с температурой воздуха до -15 градусов. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Поволжье пройдет атмосферный фронт, погода будет налаживаться. При этом в дневные часы она будет умеренно морозной. Во вторник морозы сохранятся, практически без осадков. В среду в ночные часы температура будет достигать -20 градусов, днем - в пределах -15 градусов. В четверг - пятницу в дневные часы потеплеет до -5 градусов по ночам. В новогоднюю ночь если в пределах Саранска, Пензы [температура составит] до -1…-3 градусов, в Кировской, Оренбургской областях, Удмуртии, Башкирии будет пока прохладно. Новогоднее тепло заглянет в новогоднюю ночь только в среднее Поволжье", - рассказал Синенков.

Он отметил, что на этой неделе сильных осадков не ожидается, хотя время от времени будет идти снег. Перепадов температуры и сильного ветра также не ожидается.

В Пензе и Нижнем Новгороде до среды по ночам ожидается -18…-20 градусов, днем - -12..-15 градусов. Потепление начнется в четверг - пятницу, когда днем температура составит -3…-7 градусов. При этом в Пензе ожидается небольшой снег, в субботу температура будет близка к 0. В первые дни нового года столбик термометра будет показывать в пределах -3…-5 градусов.

В Саратове во вторник и среду днем ожидается около -15 градусов, по ночам - до -20. Потепление начнется вечером в среду, и в пятницу температура поднимется до -1…-3 градусов. Синоптики также прогнозируют умеренный снег и облачную погоду. В первые дни нового года температура будет удерживаться на уровне -4…-6 градусов.

Самая холодная погода ожидается в Оренбурге, где во вторник - среду столбик термометра покажет -25…-28 градусов. Вечером в среду начнется потепление, в четверг температура повысится до -10 градусов. Однако уже в новогоднюю ночь снова наступят морозы - до -15…-18 градусов.

В Кирове и Уфе во вторник и среду также будет морозно, температура составит -16…-20 градусов. Здесь потепление начнется только в четверг - пятницу, столбик термометра поднимется только до -10 градусов. В Уфе такая температура продержится первые дни нового года, а в Кирове в субботу потеплеет до -5…-7 градусов, ожидается облачность и пройдет небольшой снег.

Последствия снегопадов и рекорды

Несколько регионов ПФО продолжают устранять последствия снегопадов, которые прошли в выходные и устроили заторы на дорогах, привели к нескольким ДТП. Так, в Казани на уборку улиц от снега в понедельник вышли 497 дорожных рабочих и 302 единицы специальной техники. За прошедшие сутки с улиц вывезено более 7,6 тыс. тонн снега, отметили в мэрии Казани. В Нижнем Новгороде из-за сильного снегопада образовались большие пробки в субботу днем. В воскресенье с улиц города вывезли почти 16 тыс. кубометров снега, сообщили в администрации города.

В Оренбурге спецтехника городских коммунальных предприятий работает круглосуточно и борется с последствиями обильных осадков как на магистралях, так и в частном секторе, сообщили в мэрии. В нескольких сельских районах из-за переметенных дорог отменили подвоз детей к школам, перевели занятия в дистанционный формат или отменили вовсе.

В Саранске из-за сильной метели выросло число ДТП, в том числе на одной из трасс столкнулись сразу 24 автомобиля, четыре человека пострадали. Из-за непогоды пришлось перенести открытие главной новогодней елки и парад Дедом Морозов и Снегурочек. Однако уже в воскресенье более 300 главных зимних волшебников прошагали по Советской площади и вместе с горожанами зажгли главную елку Саранска.

В Чебоксарах на Красной площади образовались сугробы после расчистки снега техникой, которые стали главным местом игр для детей, несмотря на установленные рядом аттракционы и игровые площадки. В Самаре после снегопада установилась солнечная теплая погода, поэтому жители катались на коньках на открытых катках, гуляли по площади Славы и Куйбышева, где установили новогодние ели, горки, праздничные площадки для детей. В Перми жители посещали каток на набережной Камы с ледовым лабиринтом и смотровыми площадками.

В целом в Самарской области в нескольких районах в субботу был перекрыт абсолютный максимум по выпавшим осадкам, передает Приволжское УГМС. Больше всего снега - 13 мм - выпало в селе Большая Глушица, что на 6,8 мм превышает рекордный показатель 2018 года. В Кинель-Черкассах и Авангарде были побиты рекордные значения 1983 года, в Тольятти - 2018 года.

Предупреждения об ухудшении погоды

В Башкирии продолжится метель, ухудшение погодных условий ожидается ночью понедельника в южной половине республики. "Ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, усиление южного ветра до 17-22 м/с. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 500 м и менее", - сообщает Башгидромет.

В Саратовской области объявлен желтый уровень опасности из-за изморози и тумана с видимостью 500 метров и менее ночью и днем 28 декабря. По данным областного ГУ МЧС, также ночью и утром во вторник ожидается мороз - до -25...-30 градусов.