Вакцинация от коронавируса в поликлиниках Подмосковья не будет проводиться 1 и 7 января

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в поликлиниках Московской области будут работать в новогодние каникулы, за исключением 1 и 7 января. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области утвержден график работы государственных медицинских организаций на период с 31 декабря по 9 января. Так, амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому и детскому населению, а также женские консультации будут работать все дни, за исключением 1 и 7 января. По такому же графику будут работать и пункты вакцинации в поликлиниках", - сказали в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что служба неотложной помощи поликлиник будет работать ежедневно с 08:00 до 23:00. В стоматологических поликлиниках будет вестись прием пациентов все дни, также за исключением 1 и 7 января. График работы - с 09:00 до 15:00.

"Многие планируют провести новогодние праздники за городом. Вместе с тем наши медорганизации готовы оказать медпомощь всем, кто в ней будет нуждаться - вызовет врача на дом, придет на прием в поликлинику или захочет пройти вакцинацию от COVID-19", - процитировали в пресс-служба слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.