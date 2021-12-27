В Вологодской области сократят коечный фонд под лечение COVID-19

ТАСС, 27 декабря. Количество коек, предназначенный под лечение больных с коронавирусной инфекцией, сократят в Вологодской области с 1 485 до 1 285 единиц. После этого доля свободных мест для пациентов с COVID-19 составит более 37%, сообщил во время заседания оперативного штаба правительства региона первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов.

"Госпитали заполнены на 53,4%, исходя из того, что у нас развернуто в монопрофильных госпиталях на сегодня 1 485 профильных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. <…> В связи с этим принимаем сегодня решение на оперативном штабе о сокращении коечного фонда. <…> Всего после данного снижения общий коечный фонд в моногоспиталях составит 1 285 коек, при этом при таком количестве развернутого коечного фонда у нас резервный коечный фонд составит более 37%", - сказал он.

В Вологодской области продолжается снижение выявляемости новых случаев заражения новой инфекцией. Коэффициент ее распространения составляет 0,9%. Число госпитализаций за неделю снизилось на 12,7%. Такая эпидобстановка позволила уменьшить на 200 единиц количество коек под лечение коронавирусной инфекции в Вологде и Череповце. В результате в столице области останется 605 мест, в Череповце - 600, в Великом Устюге - 80.

При этом Кольцов отметил, что в регионе отмечено значительное снижение темпов вакцинации от COVID-19 по сравнению с осенью. В связи с этим в Вологодской области проведут инвентаризацию выданных медоотводов, а также проверят списки переболевших граждан, у которых уже прошло полгода с момента выздоровления. Для стимулирования активности департамент здравоохранения области предложил продолжить раздачу билетов на прививочных пунктах на культурные события в регионе, продлить выплаты и розыгрыши среди студентов за вакцинацию. В преддверии дачного сезона власти планируют дополнительно закупить вакцину от клещевого энцефалита и раздать сертификаты на нее гражданам старше 60 лет, когда те придут прививаться от коронавируса.

"Поддерживаю полностью все озвученные вами предложения. Что касается акций, которые нацелены на вакцинацию молодежи, в том числе выплаты для студентов, - пролонгируем на 2022 год. Все дополнительные активности, которые вы озвучили, просьба также взять на контроль. Они должны быть включены в протокол нашего сегодняшнего оперативного совещания, который будет утвержден. Его незамедлительно всем ответственным за выполнение данных пунктов разослать и приступить к выполнению", - прокомментировал предложения департамента здравоохранения области Антон Кольцов.

Всего с начала пандемии в Вологодской области выявили 99 149 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 251 человек. Первым компонентом вакцины привились 570 244 жителя, что составляет 55% от всего взрослого населения региона (план по вакцинации выполнен на 68%).