В Москве за последние четыре года не выявили случаев незаконной вырубки елей в лесопарках

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московские специалисты за последние четыре года не зафиксировали ни одного случая незаконной вырубки елей в лесопарках перед новогодними праздниками. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Ежегодно мы перед новогодними праздниками проводим акцию "Операция "Ель" по пресечению незаконной вырубки елей на наших особо охраняемых природных территориях, а также в Троицком и Новомосковском административных округах. Скажу, что за последние четыре года ни одного случая нелегальной рубки ели не было зафиксировано", - сказал он.

Перед Новым годом государственные инспекторы по охране особо охраняемых природных территорий Мосприроды ежегодно проводят экологическую акцию по пресечению незаконной вырубки хвойных деревьев "Операция "Ель". Акция традиционно продлится до 31 декабря. Кульбачевский добавил, что за нелегальную вырубку деревьев предусмотрен штраф в размере от 300 тыс. рублей.