Фальков заявил, что дистанционное обучение не отразится на кадровом резерве России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Дистанционное обучение не окажет влияния на кадровый резерв России в будущем, так как даже во время пандемии вузы старались внедрять новые программы и держали высокую планку обучения. Такое мнение выразил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"На кадровом резерве дистант не отразится. Россия богата талантами. Даже в это сложное время вузы внедряли новые программы и держали высокую планку обучения. И в офлайн-обучении, и в дистанте одну из главных ролей играет личная мотивация и вовлеченность в учебный процесс студентов", - сказал Фальков в рамках первого заседания Совета обучающихся при Министерстве науки и высшего образования РФ, в котором приняли участие более 80 студентов из разных вузов России.

В рамках встречи был поднят вопрос о возможностях для студентов формировать свою программу обучения в рамках плана. Как отметил министр, университеты уже ведут работу, чтобы перестроиться под нужды студентов. При этом обязательная программа обучения должна оставаться, чтобы вузы могли правильно распределять нагрузку, отметил Фальков.

Глава ведомства также сообщил студентам, что ведется работа по вопросу расширения возможностей публикации научных статей для студентов. В частности, государство уже поддержало изменение стратегии в отношении научных журналов. Кроме того, в 2022 году пройдет конкурс, направленный на поддержку студенческих научных обществ. "Важно, чтобы у студентов было как можно больше возможностей публиковаться бесплатно", - подчеркнул он.

В завершение встречи министр поздравил участников с наступающим Новым годом и предложил провести следующую встречу в первом полугодии 2022 года в одном из регионов страны.

В мае Минобрнауки России поддержало инициативу студентов о создании при ведомстве органа, который представлял бы их интересы. Со всей страны было подано более 1,5 тыс. анкет от учащихся вузов, по результатам отбора в совет вошли представители вузов из 82 субъектов РФ.