Любопытные материалы ТАСС - на одной открытке

Это был тяжелый год. Многие из нас столкнулись с болезнями, потерями и другими печалями. Но не будем забывать о кое-каких достижениях, ведь в наши дни остаться в душевном равновесии к концу декабря - уже в некотором смысле победа. Самые решительные из нас в уходящем году полетели в космос заниматься научными изысканиями, другие - снимать кино, третьи, как мы, - мечтать и писать обо всем этом.

В этой редакционной новогодней открытке мы собрали ссылки на любопытные и в меру оптимистичные материалы сайта ТАСС в разных форматах на любой вкус: тексты, видео, подкасты, инфографика, спецпроекты. В подборку вошел, например, спецпроект про динозавров, некогда населявших бескрайние просторы России, и трогательная инфографика про малютку-выхухоль, обстоятельный лонгрид к годовщине отмены крепостного права и история аниме-франшизы про Сэйлор Мун.

И хоть сейчас все погрязли в предпраздничных заботах и бесконечных списках дел и покупок, но едва наступит 1 января, многие из нас окажутся в растерянности: а чем теперь-то заниматься? Скачать сериал? Дочитать книжку, которую давно откладывал? Немного облегчили вам задачу, собрав список симпатичных материалов ТАСС за 2021 год на одной компактной открытке. Кликайте на предметы и героев и ищите то, что вам по душе. Счастливого Нового года!